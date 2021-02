Da geht noch mehr – gerade einmal 10.000 m² Baulandreserven in eineinhalb Jahren mobilisiert!

Lösung liegt in der Bedarfserhebung und Bedarfsplanung!

“Die Lösung ist nicht ein kompletter Widmungsstopp, der macht das sündteure Wohnen dann nur noch teurer, weil Baugrundstücke noch knapper werden. Die Lösung sind Hausverstand und Mut. Es braucht erstens eine Bedarfserhebung und Bedarfsplanung, also für wen bauen wir und ist das, was gebaut wird, für die Leute überhaupt leistbar. Derzeit wird ja an allen Ecken und Enden gebaut, aber immer weniger Tiroler können sich das Gebaute auch leisten! Zweitens braucht es Mut, die Altwidmungen in verträglichen Etappen zu mobilisieren. Das Instrument sind Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau. Wir schlagen vor, dass jede Gemeinde 10% ihrer Baulandreserven als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau ausweisen muss. Damit kommen entweder leistbare Grundstücke auf den Markt oder sie werden nach zehn Jahren automatisch zu Freiland, wie es die Vorbehaltsflächen-Widmung vorsieht. So verschwinden Altwidmungen dann aus der Statistik, sie werden zur grünen Wiese und anderswo können neue Flächen für leistbaren Wohnraum gewidmet werden”, ist Liste Fritz Landtagsabgeordneter Markus Sint überzeugt.

Ein deutsches Vorbild in Baulandmobilisierung?

“Die deutsche Bundesregierung hat im November ein eigenes Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen und es als ‘Meilenstein in der Wohnungspolitik’ bezeichnet. Regierende sind zwar bekannt für hochtrabende Ankündigungen, aber wir schlagen trotzdem vor, dass die schwarz-grüne Platter-Regierung das deutsche Baulandmobilisierungsgesetz prüft. Wie aktivieren Gemeinden in Deutschland das gewidmete, nicht bebaute Bauland und was von diesem Gesetz können wir uns für Tirol abschauen und dann anwenden”, lässt Liste Fritz Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend wissen.