Bürger, Verkehr und Umwelt entlasten – Gratis Öffis für Innsbruck einführen!

Gratis-Öffis würden Bürger, Verkehr und Umwelt entlasten doch Bürermeister Willi will davon nichts hören!

“Wir als Liste Fritz fordern den Bürgermeister schon länger dazu auf, endlich Anreize für Autofahrer zu schaffen, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Gratis-Öffis für alle in Innsbruck ist ein zukunftsweisender Weg, den wir schon heute einschlagen können. Anreize und Förderungen sind der richtige Weg – Verbote und Strafen bringen uns nicht weiter! Bürgermeister Willi will offensichtlich nur noch Touristen und Studenten in der Innenstadt haben, die Einkaufszentren am Rand der Stadt werden es ihm wohl danken. Mit dem Vorstoß zu höheren Parkstrafen sorgt Willi einmal mehr für unnötigen Gesprächsstoff. Wir stehen für weitere Belastungen und Schikanen zu Lasten der Bevölkerung sicher nicht zur Verfügung!”, hält Liste Fritz-Innsbruck-Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.