Architekt Peter Lorenz liegt punktgenau – Aus für Massentourismus und Schluss mit Ausverkauf des Landes!

Liste Fritz unterstützt tabulose Debatte und schlägt Einsetzung einer Expertengruppe mit Peter Lorenz vor

Auswüchse von Massentourismus geht auf Kosten von Mensch und Natur!

“Die Kritik am Ausverkauf des Landes, an den ungesunden Auswüchsen des Massentourismus, am rücksichtslosen und verschwenderischen Umgang mit Grund und Boden, am Verherrlichen von Klischees und am Ausgrenzen von Kritikern in Tirol teile ich voll und ganz. Die Abkehr von den Visionären im Tourismus und die blinde Hinwendung zu den Konzernen und Kapitalisten des Tourismus haben in Tirol Auswüchse des Massentourismus mit sich gebracht, die wir als Liste Fritz auch immer wieder aufzeigen und dafür verlässlich verunglimpft werden. Wer Tirol liebt, muss die Fehlentwicklungen aufzeigen! Massentourismus bringt Massenverkehr, wenn von den 12 Millionen Urlaubern pro Jahr 90 Prozent mit dem eigenen Auto nach Tirol anreisen und durchs Außerfern oder Unterland durchstauen, um im jeweiligen Urlaubsort zu landen. Massentourismus bringt rücksichtslose Übererschließung mit weggesprengten Berggipfeln und dem Griff nach unberührten Gletscherflächen!”, erkärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.