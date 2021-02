Ansturm auf Testcenter entzerren – Testcontainer in ganz Innsbruck installieren!

Liste Fritz versteht den Ärger der Tiroler Bevölkerung – mehrere Stunden Wartezeit sind zu viel

“Testen, testen, testen. Wer diese Devise ausgibt, muss auch dafür Sorge tragen, dass genügend Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Innsbrucker Olympiaworld stehen die Menschen mehrere Stunden an, um zu einem Antigentest-Ergebnis zu kommen. Den Leuten wird online ein zeitgenauer Terminslot zugewiesen, den das Testcenter dann nicht einmal ansatzweise einhalten kann. Diese Menschen sind zu Recht verärgert, sie fühlen sich von der schwarz-grünen Landesregierung an der Nase herum geführt. Gestern hat Landeshauptmann Platter nach zähen Verhandlungen mit Wien noch einmal nachgeschärft und zusätzlich Tests für Skifahrer angekündigt. Wir fragen uns, wer diese ganzen Tests abwickeln soll, wenn schon die Öffnung von körpernahen Dienstleistern das Testcenter an den Rande des Zusammenbruchs bringt. Wir fragen uns, wann Platter, Tilg und Co. auf diesen Ansturm reagieren wollen.”, kritisieren Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer.

Komplette Überforderung der Teststraße!

“Es ist offensichtlich, dass ein Testcenter für ganz Innsbruck zu wenig ist. Für die Bezirke Innsbruck und Innsbruck Land gibt es überhaupt nur zwei Testcenter. Zwei Testcenter für mehr als 300.000 Personen. Jemand der aufgrund akuter Probleme einen Termin bei der Fußpflege wahrnehmen muss, kann nicht drei Stunden in einer Schlange warten, bis er zu einem negativen Testergebnis kommt. Das ist reine Schikane und hindert die Menschen daran, die sanften Öffnungsschritte von Handel und Dienstleistungen nützen zu können. Platter, Tilg und Co. müssen dringen nachbessern und weitere Teststandorte umsetzen!“, erklären Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer.

Die Liste Fritz sieht dringenden Handlungsbedarf. Die schwarz-grüne Landesregierung muss dafür Sorge tragen, dass ausreichend Teststandorte in Tirol zur Verfügung stehen. Wartezeiten von mehreren Stunden sind vielen Menschen einfach nicht zumutbar.

Wir fordern mehr Testcontainer!

“Um den Ansturm an ‚Testwilligen‘ bewältigen zu können, braucht es weitere Teststandorte in ganz Innsbruck. Es kann doch nicht so schwer sein, an neuralgischen Punkten der Stadt Testcontainer zu installieren, damit sich die Menschen dort möglichst wohnortnahe und niederschwellig testen lassen können. Die Testmöglichkeiten in den Apotheken nehmen nicht genug Druck von der einzigen Innsbrucker Teststraße, das haben die vergangenen Tage vor der Öffnung von Handel und Dienstleistungen deutlich gezeigt. Nur weitere mittelgroße Teststandorte können zu einer Entzerrung des Testansturms in Innsbruck beitragen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist es wieder einmal fünf nach zwölf. Der zuständige ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg schläft, ÖVP-Landeshauptmann Platter als oberster Krisenmanager hat die Lage nicht im Griff. Mit dieser Infrastruktur wird die Ankündigung von weiteren verpflichtenden Tests nur mehr Ärger und Ablehnung in der Bevölkerung hervorrufen. Die Tirolerinnen und Tiroler haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sie sich an die neuen Maßnahmen halten wollen. Sie gehen zu den Tests, wollen diese aber auch möglichst reibungslos und zeitnahe hinter sich bringen können“, halten Andrea Haselwanter-Schneider und Thomas Mayer abschließend fest.