30 Arbeitsplätze wackeln – Neuausschreibung der Lienzer Hygieneabteilung mit Folgen!

ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg hat in Osttirol absoluten Handlungsbedarf!

Für die Liste Fritz hat ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg in Osttirol absoluten Handlungsbedarf. Wenn er nicht eine Lawine in Gang setzen will, muss er eingreifen.

“Der selbsternannte Osttiroler Sonnenkönig Andreas Köll scheint ein persönliches Problem mit Landarzt Dr. Gernot Walder zu haben. Anders sind seine wiederholten Attacken auf Walder nicht zu erklären. Zuerst hat Köll unter Mithilfe von ÖVP-Landesrat Tilg dafür gesorgt, dass Dr. Gernot Walder und seine Kollegen das von ihnen aufgebaute und funktionierende Notarztsystem im Iseltal nicht mehr organisieren dürfen. Walder und Co. sind draußen und das Pilotprojekt ‚Mobile Notfalleinheit‘ kostet seither ein Vielfaches mehr als vorher.”, spricht Liste Fritz Landtagsabgeordneter Markus Sint an.

Wir fordern eine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik ein!

“Auf Druck der Bürger und ihrer Sorge, dass die von Walder und Kollegen organisierte ärztliche und notärztliche Versorgung auch im Defereggental und Pustertal auf der Kippe steht, hat es vor einem Jahr eine Art runden Tisch im Petitionsausschuss des Tiroler Landtages gegeben. Außer dem Notarztvertrag im Defereggen ist aber bis dato nichts umgesetzt. Die Idee der Gruppenpraxis liegt seit Monaten auf Eis, die Notarztversorgung im Pustertal harrt auch einer zufriedenstellenden Lösung. Jetzt die Attacke gegen Walder und seinen Vertrag im Bezirkskrankenhaus Lienz. ÖVP-Landesrat Tilg kann es sich nicht weiterhin bequem machen, indem er Köll fuhrwerken und für verbrannte Erde sorgen lässt und die angerichtete Misere dann aus der Steuergeldkassa abdeckt. Das ist politische Feigheit vor Köll, aber keine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik!“, stellt Liste Fritz Landtagsabgeordneter Markus Sint klar.

Foto: Michael Kranewitter, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0