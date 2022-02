Vierter Stich muss Experten-Entscheidung bleiben – Platter hat in Tirol genügend Baustellen!

Für Liste Fritz hat Landeshauptmann Platter seine Glaubwürdigkeit bei Impfpflicht und Teststrategie verspielt

Der pandemischer Prophet Platter lässt Tirol links liegen!

“Bei der berühmt-berüchtigten Zusammenkunft am Achensee war ÖVP-Landeshauptmann Platter noch der selbst ernannte Erfinder der Impfpflicht. Vehement hat er diese damals eingefordert und sich selbst dafür gefeiert, als die Schritte zur Impfpflicht konkret geworden sind. Jetzt will er davon nichts mehr wissen, sogar das Personal für die Umsetzung der Impfpflicht hat Landeshauptmann Platter ‘storniert’. Ein ähnliches Bild offenbart Platter bei der Tiroler Teststrategie. War zunächst noch ‘Testen, Testen, Testen’ das erklärte Platter-Motto, wollte er vor wenigen Wochen die kostenlosen Tests in Tirol abschaffen. Entsprechende Anträge der Liste Fritz für ein Ende der Gratis-Tests für Urlauber und ein Ende für den Test-Tourismus in den Tiroler Grenzregionen haben trotzdem keine Mehrheit im Tiroler Landtag bekommen. ÖVP und Grüne haben sie, entgegen der Platterschen Ankündigungen, einfach niedergestimmt. Einmal Hü und einmal Hott. Platter dreht sich schneller als jedes Fähnchen in stürmischen Zeiten. Jetzt wirbt Landeshauptmann Platter bereits für einen vierten Stich und lehnt sich damit einmal mehr zu weit aus dem Fenster. Diese wichtige und weitreichende medizinische Entscheidung soll der Landeshauptmann gefälligst den Fachleuten aus Medizin, Virologie und Epidemiologie überlassen. Platter hat genügend andere Baustellen, die er tunlichst abzuarbeiten hat. Sein Fokus sollte dem wirtschaftlichen Wiederaufbau gelten. Platter muss dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinkt, möglichst wenige Betriebe in die Insolvenz schlittern, der Tourismus auf zukunftsfähige Beine gestellt wird, die Herausforderungen in der Pflege endlich angegangen werden und der Ausverkauf der Heimat über Chaletdörfer und Investitionsmodelle ein Ende findet. Mit seinen seltsamen Ankündigungen für einen vierten Stich verunsichert er die Menschen, die sich bereitwillig impfen haben lassen und jetzt vielleicht zusätzlich die Omikron-Variante aufgeschnappt haben. Selbst Fachleute wissen noch nicht genau, wie viel ein vierter Stich bringen wird. Wer soll Platter noch ernst nehmen, wenn er sich ein ums andere Mal als pandemischer Prophet aufspielt und gleichzeitig seine Hausaufgaben in Tirol unerledigt lässt?”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider.

Die Liste Fritz erkennt keine klare Linie bei den Entscheidungen von Landeshauptmann Platter. Nicht nur beim Impfen.

Landeshauptmann Platter hat den politischen Zickzackkurs perfektioniert!

“Den politischen Zickzackkurs hat Landeshauptmann Platter in den vergangenen Monaten perfektioniert. Im Zuge der ÖVP-Turbulenzen ist er zunächst vor Kurz, dann neben Kurz und dann hinter Kurz gestanden. Kurze Zeit später wollte er vom jüngsten Altkanzler Österreichs nichts mehr wissen und hat sich voll hinter Kanzler Schallenberg gestellt. Dann war Bundeskanzler Nehammer plötzlich Platters erklärte Wunschlösung. Egal was Landeshauptmann Platter in den vergangenen Wochen angreift, er steht jedenfalls konsequent für Chaos, keine klare Linie und verschiedenste Meinungen, die ihm tagtäglich aufs Neue eingeflüstert werden!”, ist Liste Fritz-Landtagsabgeordnete Haselwanter-Schneider überzeugt.