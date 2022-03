Tiroler Landtag setzt Zeichen – Beschluss zur Prüfung für ein absolutes Freizeitwohnsitzverbot gefasst!

Zum Nachlesen:

März 2022: Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol betreffend: Wohnen leistbarer machen: Generelles Verbot für neue Freizeitwohnsitze in Tirol!

Für die Liste Fritz ist es ein Etappensieg für leistbares Wohnen in Tirol und gegen den Ausverkauf der Heimat. Die einheimische Bevölkerung muss beim Wohnen in Tirol Vorrang haben. Angesichts der Preisentwicklung fehlt der jungen Generation die Perspektive.

Illegale Freizeitwohnsitze befeuern das bereits teure Wohnen in Tirol!

“Es gibt kein Naturgesetz, dass wir in Tirol unseren knappen und kostbaren Grund und Boden für all jene zur Verfügung stellen müssen, die nur ein paar Tage oder Wochen pro Jahr zum Vergnügen in unserem Land sind. Für uns als Liste Fritz müssen die Einheimischen Vorrang haben. Sie sind es, die das ganze Jahr hier leben und wohnen. Sie sind es, die hier arbeiten und Steuern zahlen. Genug ist genug! 16.239 legale und mehrere tausend illegale Freizeitwohnsitze sind zu viel. Freizeitwohnsitze verknappen Grund und Boden und verteuern ihn! Sie verursachen zusätzliche Kosten für die Gemeinden und machen Dörfer zu Geisterdörfern. Schließlich sind sie ein Schaden für den Tourismus. Die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von 8 Prozent für genehmigte Freizeitwohnsitze pro Gemeinde, ist vielerorts längst und klar überschritten. Die Kontrolle durch die Bürgermeister hat seit Jahrzehnten kaum oder gar nicht funktioniert. Die ÖVP-geführten Landesregierungen haben nur zugeschaut. Das Umdenken der schwarz-grünen Landesregierung freut uns, weil sie endlich das drängendste Problem der Tiroler erkannt haben, die sich das teure Leben und Wohnen in Tirol vielfach nicht mehr leisten können. Wir müssen den jungen Menschen in unserem Land eine Perspektive bieten, dass es zukünftig auch wieder ohne Erbschaft oder Lottogewinn möglich sein wird, Eigentum in Tirol zu schaffen!”, stellt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint unmissverständlich klar.