Steuergeldverschwendung stoppen: Urlauber und Durchreisende sollen Coronatests in Tirol selbst bezahlen!

Liste Fritz fordert ÖVP-Gesundheitslandesrätin Leja auf, für den reiseintensiven Urlaubssommer vorzusorgen

Mutloses Handeln von Schwarz-Grün ermöglicht Test-Chaos!

“Mit guter Absicht hat sich auch Tirol daran beteiligt, symptomlose Menschen auf eine mögliche Coronainfektion zu testen, um einzelne infizierte Menschen aus der großen Masse herauszufiltern. Fakt ist allerdings, dass regelmäßiges, flächendeckendes und kostenloses Testen Unmengen an Steuergeld verschlingt. Es war ein folgeschwerer und teurer Fehler, dass die schwarz-grünen Platter-Regierung nicht von Anfang an ein funktionierendes und lückenloses Kontrollsystem eingerichtet hat. Mit ihrer zögerlichen Herangehensweise haben Platter, Tilg und Co. dem Test-Chaos Tür und Tor geöffnet. 28 Millionen Euro für Antigentests hat der Tiroler Landtag im Zuge der Mai-Sitzung freigegeben. Es ist nachvollziehbar und sinnvoll, dass alle Tirolerinnen und Tiroler jederzeit Gratis-Tests bekommen”, ist Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint überzeugt.

Tirol testet = Tirol zahlt?

“Für Urlauber gilt, wer zu uns kommt ist herzlich willkommen und es ist erwünscht, dass sich die Urlauber testen lassen. Sie können dafür die flächendeckende Testinfrastruktur in Tirol nutzen, aber sie sollen die Tests selber bezahlen. Wie kommen die Steuerzahler aus Tirol und Österreich dazu, jedem Urlauber diese Antigen-Tests zu bezahlen? Andere Länder verlangen teilweise bis zu 40 Euro und mehr, für die Durchführung eines Antigentests, der zur Heimreise oder für Besuche in Restaurants vor Ort gebraucht wird”, berichtet Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Die Liste Fritz sieht die neue Gesundheitslandesrätin Leja in der Pflicht, bei den Antigentests nachzuschärfen. Gratis-Tests für Urlauber führen zu einer unnötigen Steuergeldverschwendung.

Testkosten für Urlauber sind nicht überschaubar!

“Rund 3,8 Millionen Urlauber waren im vergangenen Coronasommer in Tirol. Auch wenn sich heuer nicht alle testen lassen müssen, weil viele Geimpfte und Genesene dabei sind, die Kosten fürs Testen drohen für die Steuerzahler zum Fass ohne Boden zu werden. Wo Millionen im Spiel sind, sind Geschäftemacher und Glücksritter leider nie weit weg. Daher gilt, wo Steuergeld drinsteckt, muss Kontrolle draufstehen! Es ist jedenfalls an der Zeit, dass die schwarz-grüne Landesregierung ganz genau hinschaut und das Steuergeld der Tirolerinnen und Tiroler nicht einfach aus dem Fenster wirft. ‘Koste es, was es wolle’ darf nicht die Devise beim Testen in Tirol sein. Jeder Euro Steuergeld, der jetzt zu viel ausgegeben wird, muss irgendwann wieder erwirtschaftet werden. Der Schuldenrucksack, den wir der nachfolgenden Generation mitgeben ist jetzt schon riesig”, sagt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Gesundheitslandesrätin Leja kann sich jetzt beweisen!

“Von der neuen Gesundheitslandesrätin Leja erwarten wir uns eine umfassende Evaluierung des Testablaufs und Nachschärfungen für den Urlaubs- und Ferienbetrieb im Sommer. Die Menschen in ganz Europa warten nur darauf ihre wiedergewonnene Reisefreiheit auszunützen. Viele Menschen werden nach Tirol kommen oder durch Tirol durchreisen. Diese Menschen sollen ihre Coronatests selbst bezahlen!”, hält Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.