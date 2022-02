Schwarz-grüne Abgeordnete desavouieren Landeshauptmann Platter bei Testpolitik!

Liste Fritz wollte Test-Tourismus stoppen und Gratis-Tests für Urlauber und Durchreisende in Tirol stoppen

Schwarz, Grün und Rot gegen Stopp vom Test-Tourismus an den Grenzregionen!

“Keine Dringlichkeit geben die Abgeordneten von ÖVP, Grünen und SPÖ dem Liste Fritz-Dringlichkeitsantrag, den Test-Tourismus in den Grenzregionen Tirols zu stoppen. Damit desavouieren die Abgeordneten der beiden Regierungsparteien die erklärten Ziele ihres Landeshauptmannes Platter, der vor einigen Tagen angekündigt hatte, dass die horrenden Ausgaben für das Testen in Tirol ein Ende haben müssen. Tatkräftige Unterstützung bekommen die schwarz-grünen Abgeordneten von SPÖ-Chef Dornauer, der als ÖVP-Schoßhündchen jeglichen oppositionellen Kampfgeist verloren hat, weil er hofft der nächsten Regierung anzugehören. Bei all diesen taktischen Spielchen vergessen ÖVP, Grüne und SPÖ einmal mehr auf die Österreichischen und die Tiroler Steuerzahler. Sie sind es, die hunderte Millionen Euro fürs Testen in Tirol zur Verfügung stellen müssen, was sich in den kommenden Wochen und Monaten auch nicht ändern wird”, berichten Liste Fritz-Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint aus dem Februar-Landtag.

Ankündigung vom Aus der Gratis-Tests durch Landeshauptmann war nur heiße Luft!

“Es waren aufmerksame Bürger, die den Umstand der Test-Touristen in Kufstein und anderen Grenzregionen erst aufgezeigt haben, aber ihre Anliegen bleiben vorerst ungehört. In dieser ÖVP gehen die internen Probleme und Querelen offensichtlich richtig tief, wenn man sich anschaut, wie viel ÖVP-Chef und Landeshauptmann Platter noch zu melden hat. Seine Ankündigung zum Ende der Gratis-Tests war vollkommen wertlos, nachdem ihm sogar seine eigenen Abgeordneten die Zustimmung verweigern. Wir als Liste Fritz sind enttäuscht, dass ÖVP, Grüne und SPÖ die Notwendigkeit des sorgsamen Umgangs mit dem Steuergeld der Tirolerinnen und Tiroler nicht sehen, werden uns aber auch ohne Dringlichkeit für unseren Antrag weiterhin dafür einsetzen, dass die Test-Kosten in Tirol nicht weiter ausufern”, lassen Liste Fritz-Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint wissen.

Zum Nachlesen:

Oktober 2021: Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol betreffend: Zusammenhalten jetzt – Coronakrise besiegen: Nein zu Gratis PCR-Tests für Winterurlauber!

Feber 2022: Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol betreffend: Mehr Transparenz und Kontrolle: “Test-Tourismus” stoppen – “Gratis-Corona-Tests” nur für Einheimische!

Die Liste Fritz kritisiert die fehlende Teststrategie und eine verwirrende ÖVP-Uneinigkeit auf Kosten der Tiroler Steuerzahler.

Liste Fritz vermisst seit Monaten eine anständige Teststrategie!

“Schon vor Monaten haben wir als Liste Fritz beantragt, die Gratis-Tests für Urlauber zu beenden. Jeder Urlauber in Tirol, sogar jeder durch Tirol Durchreisende, bekommt in Tirol jederzeit einen Gratis-Test! Das ist Steuergeldvernichtung! Wer sich in Tirol einen Urlaub leisten kann, kann sich auch einen Test leisten. Auch diesen Antrag lehnen ÖVP und Grüne ab und verweisen darauf, dass der Bund die Kosten tragen wird. Eine unsinnige Begründung, weil Steuergeld vom Land und Steuergeld vom Bund letztendlich Steuergeld bleibt. Außerdem ist noch keineswegs gesichert, welchen Anteil der Testkosten der Bund tatsächlich übernehmen wird. Eine Teststrategie vermissen wir in Tirol seit Monaten, aber die vollkommene Uneinigkeit von ÖVP-Landeshauptmann Platter und seinen Gefolgsleuten im Landtag setzt dem Chaos die Krone auf. Weitere 13,5 Millionen Euro fürs Testen für die zwei Monate, Dezember und Jänner, beschließen wir im Februar-Landtag. Wir brauchen das Geld dringend, um jenen Tirolern zu helfen, die von der Coronakrise und dem teuren Leben und Wohnen schwer getroffen sind!”, sind Klubobmann Sint und Landtagsabgeordnete Haselwanter-Schneider überzeugt.