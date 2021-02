Osttirol steht auf – 7.000 Unterschriften für Dr. Gernot Walder sind Auftrag an Tilg, Köll & Bürgermeister Osttirols!

Liste Fritz weist Unterstellungen und Drohungen von BKH-Obmann Andreas Köll entschieden zurück

Einschüchterungspolitik hat keinen Platz in der Gesundheitsversorgung!

“Es ist nicht das erste und sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir als Liste Fritz uns öffentlich in der Causa Köll gegen Walder zu Wort melden. Erstens geht es uns um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Osttirol, zweitens geht es bei Dr. Gernot Walder um das wiederholte Ausbooten eines engagierten und renommierten Landarztes, Virologen und Hygienikers und drittens wird das Bezirkskrankenhaus Lienz mit Steuergeld finanziert. Es ist rechtlich keck und politisch durchschaubar, wenn Andreas Köll als Obmann des Gemeindeverbandes des BKH Lienz unseren Einsatz und den anderer Interessierter für einen engagierten Arzt wie Dr. Walder zu einer ‘gesetzwidrigen Einflussnahme’ auf ein laufendes Ausschreibungsverfahren umdeutet und als ‘widerrechtlichen Störversuch’ verunglimpft! Nach dem Motto ‘Angriff ist die beste Verteidigung’ droht Köll tatsächlich noch mit der Staatsanwaltschaft und will so engagierte Bürger mundtot machen. Diese ungeheuerliche Einschüchterungspolitik lehnen wir entschieden ab!”, lässt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.