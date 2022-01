Markus Sint wird Liste Fritz-Klubobmann – Haselwanter-Schneider bleibt Parteichefin!

Liste Fritz stellt Weichen mit Blick auf die Landtagswahl 2023 – mehr Stimmen und mehr Mandate sind das Ziel

Markus Sint übernimmt Landtagsklub auf Wunsch der Parteiobfrau!

“Nach zehn Jahren als Klubobfrau und vier Jahren als Parteiobfrau der Liste Fritz lege ich die parlamentarische Alltagsarbeit in gute Hände. Seit vier Jahren ist Markus Sint Landtagsabgeordneter im Tiroler Landtag, ab 01. Februar wird er Klubobmann der Liste Fritz. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, die politische Arbeit der Liste Fritz auf mehreren Schultern zu verteilen. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl im Jahr 2023 liegt sehr viel Arbeit vor uns. Die Herausforderungen seit Beginn der Coronapandemie haben uns gezeigt, dass wir wieder mehr bei den Menschen vor Ort sein müssen, was ich als Parteiobfrau in den kommenden Monaten gezielt angehen werde. Die Partei- und Bezirksarbeit erfordert vollen Einsatz, damit wir bei der Landtagswahl mit einem schlagkräftigen und bunten Team aus ganz Tirol in den Wahlkampfring steigen können. Markus ist hat in den vergangenen vier Jahren bewiesen, dass er die parlamentarische Arbeit beherrscht, für jede inhaltliche Diskussion zu haben ist und eine gute Figur als neuer Klubobmann der Liste Fritz machen wird. Die zehn Jahre als Klubobfrau waren schön und herausfordernd. Ich werde mich weiterhin auf meine politischen Anliegen im Sozialbereich konzentrieren und den Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für die nächste Landtagswahl haben wir hohe Ziele, die Liste Fritz soll mehr Stimmen und mehr Mandate erringen. Es ist eine freundschaftliche Rochade, die gut vorbereitet war. Wir können uns beide zu hundert Prozent aufeinander verlassen”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Die Spitzenkandidatur der Liste Fritz für die kommende Landtagswahl wird rechtzeitig bekanntgegeben. Eine Doppelspitze ist denkbar, aber ultimativ entscheiden wird das die Mitgliederversammlung, der Bürgertag der Liste Fritz!

Mit Andrea und Markus mehr Stimmen und mehr Mandate!

“Andrea hat den Landtagsklub der Liste Fritz in der schwärzesten Stunde der Liste Fritz übernommen – nach dem Tod von Klubobmann Bernhard Ernst. Ich übernehme die Aufgabe auf ausdrücklichen Wunsch von Andrea, traue mir die Aufgabe zu und freue mich darauf. Aus unseren Fehlern in der Vergangenheit haben wir gelernt und treffen Personalentscheidungen nur noch gut vorbereitet. Es wird bei unseren thematischen Schwerpunkten bleiben. In den Bereichen Pflege, Soziales, Kinderbetreuung und Bildung wird Andrea ihre Expertise einbringen. Den Ausverkauf der Heimat stoppen, touristische Fehlentwicklungen korrigieren und die Kontrollarbeit wird schwerpunktmäßig weiterhin bei mir angesiedelt sein. Unseren mehr als 17.000 Wählern sind wir schuldig, dass wir uns breit aufstellen. Mehr Stimmen, mehr Prozente, mehr Mandate – dafür treten wir an! Wir sind überzeugt davon, dass es die Liste Fritz dringender denn je braucht. Wir biedern uns keiner Regierung an, weder einer bestehenden, noch einer kommenden. Wir sind die einzige Oppositionspartei in Tirol. Tirol braucht die Wende, 15 Jahre Platter-Regierung sind genug, 10 Jahre Schwarz-Grün ist genug! Wir spüren die Unzufriedenheit der Menschen in Tirol!”, hält der designierte Klubobmann Markus Sint abschließend fest.