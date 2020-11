Liste Fritz-Klubobfrau Andarea Haselwanter-Schneider im Interview mit den Bezirksblättern!

Wir befinden uns im 2. Lockdown. Wie beurteilen Sie die aktuellen Maßnahmen als diplomierte Krankenschwester und Gesundheitslehrende?

„Wir sind völlig unvorbereitet in den Herbst gegangen. Volle Schulbusse oder fehlende Schutzbekleidung in Heimen, sowie die fehlenden Antigentests sprechen Bände. Weiters fehlen klare Fahrpläne, beispielsweise für die Maturaklassen. Und: Dauernd alles runterzufahren macht keinen Sinn. Die Gastronomie zuzusperren, ist ein Fehler, denn gerade diese Branche hat sehr viel in die

Sicherheit investiert. Auch die Sperrstundenregelung hatte keinen Effekt, die Zahlen gehen

trotzdem weiter nach oben.”

Werden wir Ihrer Meinung nach ohne weiteren Lockdown durchkommen?

„Da müsste ich in der Glaskugel lesen, ich weiß es nicht. Ich mache mir Sorgen um die Menschen, wie lange sie das alles noch schaffen, auch um die wirtschaftliche Lage der vielen kleinen Handelsbetriebe, aber auch um den Tourismus in Tirol. Die steigenden Zahlen in den Spitälern stimmen mich nicht gerade optimistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ab 1. Dezember alles wieder so läuft wie vor Corona. Ich habe große Sorge um die Altenheime, die Krankenhäuser und die schulische Situation.“

Politisch geht aber das Leben weiter. Welche Schwerpunkte gibt es bei der Liste Fritz 2021?

„Die Themen gehen der Liste Fritz nicht aus, wir werden auch 2021 das soziale Gewissen in Tirol bleiben und mit guten Ideen Politik machen. Das Problem des leistbaren Wohnens ist in Tirol immer präsent, ein gutes Beispiel sind die Vorgänge um den Studentencampus in Innsbruck. Es werden uns die finanziellen Folgen dieser Pandemie wohl noch lange beschäftigen. Und wir werden uns intensiv

auf die Gemeinderatswahl 2022 vorbereiten. Dringend braucht es auch in den Gemeinden politische Gegengewichte. Es melden sich bereits aktiv Menschen, die für 2022 in den Kommunen mitarbeiten wollen. Wer mehr Buntheit in den Gemeinden will, findet bei uns immer ein offenes Ohr.“

Die Landtagswahl wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 stattfinden. Mit Ihnen als Spitzenkandidatin der Liste Fritz?

„Die Landtagswahl 2023 ist zwar bei uns noch kein Thema, aber Markus Sint und ich sind weiter sehr motiviert und wir sind im Landtag ein tolles Team. Auch in den Bezirken arbeiten für uns gute Leute. Kurz: Ich werde 2023 für die Liste Fritz wieder ins Rennen gehen.“

Interview aus den Bezirksblättern am 11. November 2020. Das Interview führte S. Krabichler

Hier gehts zum Artikel: