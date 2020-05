Fehler im Umgang mit Corona-Krise haben Tirol nachhaltig beschädigt!

“Nachdem im Umgang mit dem Corona-Virus in Ischgl und anderen Tiroler Tourismusorten viele Fehler passiert sind, haben Landesrat Tilg und die zuständige Landessanitätsdirektion ihr Fehlverhalten nicht eingestanden. Ein Infoblatt, in dem die Landessanitätsdirektion die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus deutlich relativiert, war zumindest bis 11. April 2020 online abrufbar. Die dort verbreiteten Informationen waren zu diesem Zeitpunkt bereits wissenschaftlich überholt. Politisch dafür verantwortlich ist ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg. Tilg ist ein Technokrat, politisch ist er vollkommen überfordert. Wir haben seine Ablöse bereits mehrfach gefordert. Ein umfangreicher Misstrauensantrag ist unser Versuch, den völlig überforderten Landesrat von seiner Aufgabe zu befreien. Traditionell fallen ehemalige ÖVP-Funktionäre nicht sonderlich tief. Das Rektorat der UMIT darf trotzdem kein Versorgungsposten für einen gescheiterten Landesrat sein. Die UMIT ist eine Bildungseinrichtung des Landes Tirol. Da braucht es das beste Personal”, stellt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider klar.

Tilg ist seit 12 Jahren als Landesrat überfordert!

“So lange wie ÖVP-Landesrat Tilg in Tirol für Gesundheit und Pflege zuständig ist, so lange bin ich bereits im Tiroler Landtag. Seit fast zwölf Jahren hat Tilg einen Bock nach dem anderen geschossen und damit die Gesundheit der Tirolerinnen und Tiroler mehrfach gefährdet. Tilg hat über all die Jahre das Fass schon reichlich vollgemacht, mit der Corona-Krise hat er es endgültig zum Überlaufen gebracht. Es sind fahrlässige Fehleinschätzungen durch den Landesrat und die Landessanitätsdirektion passiert. Ganz Österreich hat bei Landesrat Tilgs Interview in der ZIB 2 den Kopf schütteln müssen. Kein Wort des Bedauerns hat er dabei verloren, vielmehr hat er seinen Stehsatz ‘wir haben alles richtig gemacht’ überstrapaziert”, berichtet Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Spitalsreform, Gehaltsschema NEU und Notarztsystem Osttirol – die Liste ist lang!

“Landesrat Tilg hat 2019 eine Spitalsreform angekündigt. Er wollte das rennommierte Spital in Natters zusperren und die Kinderstation in St. Johann schließen. Nachdem er mit den Betroffenen in den Spitälern nicht gesprochen hat, hat Tilg nach seinem Schnellschuss bald zurückrudern müssen, zahlreiche Bettenstreichungen in den Tiroler Spitälern sind von Tilgs übermotiviertem Vorstoß übriggeblieben. Im selben Jahr 2019 hat er das neue Gehaltssystem der Pflegepersonen in Tirol vollkommen vermurkst. Tirol hat dadurch nachhaltig Personal verloren, statt dringend benötigtes neues Personal für den Pflegebereich zu gewinnen. Zusätzlich hat Tilg im Jahr 2019 das Notarztsystem in Osttirol zerschlagen und durch ein deutlich teureres System ersetzen müssen. Tilg hat im Jahr 2019 so viel Porzellan zerschlagen, dass man meinen möchte, er hätte das im Jahr 2020 nicht noch toppen können”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.