Keine nennenswerten Erfolge – ÖVP-Abgeordnete Thaler ist in Brüssel gescheitert!

Für Liste Fritz braucht es mehr als plakative Ankündigungen – Die Tiroler Bevölkerung erstickt weiterhin im Transitverkehr

Keine der Tiroler Anliegen wurden in Brüssel vorgelegt!

“Vor der Europawahl 2019 ist ÖVP-Landeshauptmann Platter durch das ganze Land gezogen und hat die Wichtigkeit einer Tiroler Vertreterin in Brüssel unterstrichen. Im Rennen um die Vorzugsstimmen gegenüber den anderen Bundesländern hat Platter Einigkeit heraufbeschworen. Nur mit einer eigenen Europaabgeordneten könnten wir die Tiroler Anliegen in Brüssel durchbringen. Knapp zwei Jahre später wissen wir, dass sich diese Annahme in Schall und Rauch aufgelöst hat. Auch ein Europaabgeordneter aus einem anderen österreichischen Bundesland könnte die Tiroler Anliegen nicht schlechter vertreten, als Barbara Thaler das macht. ÖVP-Europaabgeordnete Thaler hat bisher nicht nur nichts erreicht, sie schafft es sogar noch, die Tiroler Anliegen mit Füßen zu treten, indem sie ehrfürchtig vor der konservativen ‘Fraktionsdisziplin’ kuscht. Ausbaden muss das die Bevölkerung in Tirol, die weiterhin unter zunehmendem Lärm, Dreck, schlechter Luft und Staus zu leiden hat”, lässt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wissen.

Traurige Bilanz für Europaabgeordnete Thaler!

“Wir können festhalten, dass zwei Jahre Tiroler ÖVP-Abgeordnete in Brüssel keine Verkehrsentlastung für die Tiroler Bevölkerung gebracht hat. Nicht einmal im Nanobereich sind Fortschritte zu sehen. Die Europaabgeordnete Thaler ist nur eine mehr in der europäischen Volkspartei, die eisern mit ihrer gesamteuropäischen Fraktion mitstimmt. Dafür hätten wir wahrlich keine eigene Abgeordnete aus unserem Bundesland in Brüssel gebraucht. Das ist beschämend, peinlich und traurig!”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Die Liste Fritz erwartet sich von Landeshauptmann Platter und Europaabgeordneter Thaler mehr als Inszenierung. Vor der Wahl als Heilsbringer auftreten und dann bei Abstimmungen klein beigeben. Das ist zu wenig!

Hat Dompteur Platter doch Angst von dem bayrischen Löwen?

“ÖVP-Landeshauptmann Platter wollte den bayrischen Löwen zähmen und die Nachbarländer davon überzeugen, dass der Brennerbasistunnel und seine Zulaufstrecken auf Schiene gebracht werden müssen. Jetzt muss sich Landeshauptmann Platter offensichtlich erst einmal darum kümmern, seine eigenen Abgeordneten zu ‘zähmen’, wenn die nicht einmal für die Tiroler Anliegen eintreten wollen. Landeshauptmann Platter hat kein Standing in Brüssel und Wien, auch wenn er dieses Mantra gerne vor sich herschleppt”, sagt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Tirol braucht dringend eine Verkehrsentlastung!

“Wir als Liste Fritz fragen uns, wie Verkehrshäuptling Platter jemals signifikante Fortschritte zur Verkehrsentlastung für die Tiroler Bevölkerung erreichen will. Seine Verkehrspolitik der letzten Jahre besteht aus Ankündigungen und darauf folgenden Stillstand. Einmal grantig von einem Verkehrsgipfel mit Deutschland und Italien abzurauschen ist eine mehr als traurige Bilanz, weil sich seitdem nichts verbessert hat. Weit mehr als 2 Millionen LKWs donnern jedes Jahr über den Brenner und die Tendenz zeigt weiterhin Richtung Verkehrszunahme. Ohne Zulaufstrecken bleibt der Brennerbasistunnel eine Kathedrale in der Wüste und die groß angelegte Verlagerung von der Straße auf die Schiene eine Wunschvorstellung. Wo bleiben die Errungenschaften von Platter, Thaler und Co.? Wann werden die Tiroler spürbar vom Verkehr entlastet?”, will Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wissen.