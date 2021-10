Kein Zeichen für Klima- und Naturschutz im Landtag: Tiroler Grüne unterstützen Nationalpark Karwendel nicht!

Liste Fritz wird Vision für die Umsetzung eines Nationalparks Karwendel im Jubiläumsjahr 2028 weiterverfolgen

Schwarz-Grün zeigen der Umwelt die kalte Schulter!

“Wir als Liste Fritz wollten ein deutliches Zeichen in Richtung Klima- und Naturschutz setzen. Mit einem Nationalpark Karwendel soll Tirol den ersten länderübergreifenden, internationalen und von der IUCN anerkannten Nationalpark bekommen. Im Tiroler Landtag können wir darüber nicht einmal diskutieren, weil ÖVP und Grüne unseren Antrag auf die lange Bank schieben. Sie haben unserem Dringlichkeitsantrag für einen möglichen Nationalpark Karwendel keine Dringlichkeit eingeräumt und ihn damit in der nächstbesten Schublade verstaut. Die Tiroler Grünen hat wieder einmal der Mut verlassen. Damit lassen sie all jene Menschen im Regen stehen, die sich für Klima- und Naturschutz in Tirol einsetzen. Vor knapp zwei Wochen haben ÖVP und Grüne im Zuge ihrer Regierungsklausur in Ehrwald angekündigt, dem Klimaschutz zukünftig Vorfahrt einräumen zu wollen. Zwei Wochen später haben sie dieses Versprechen ebenso auf die lange Bank geschoben, wie den Dringlichkeitsantrag der Liste Fritz”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Mit Schnecken-Tempo zum Klimaziel?

“Die schwarz-grüne Grundhaltung in Tirol orientiert sich nahezu ausschließlich an den Leitlinien ‘haben wir alles schon, brauchen wir nicht’ und ‘schauen wir mal, nicht zu schnell’. Mit dieser Politik des Zögerns, Zauderns und Verschleppens werden wir die Klimaziele in Tirol nie erreichen. Die ÖVP gibt sich seit jeher mit Ankündigungen und Überschriften zufrieden, die Grünen ziehen immer dann den Schwanz ein, wenn es darum geht ihre grünen Kernanliegen endlich anzupacken und voranzutreiben. Wir als Liste Fritz werden jedenfalls dranbleiben und weitere gute Ideen für den Klimaschutz in Tirol einbringen. An unserer Vision, dass der Nationalpark Karwendel zum 100-jährigen Jubiläum des Naturschutzgebiets Karwendel im Jahr 2028 aus der Taufe gehoben werden kann, werden wir weiterhin festhalten”, berichtet Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint aus dem Oktober-Landtag.

Die Liste Fritz sieht den Naturpark Karwendel als optimales Gebiet für eine Aufwertung zum Nationalpark. Dieses Projekt hätte sich eine breite Diskussion im Tiroler Landtag eindeutig verdient.

Zum Nachlesen:

Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol bzw. der Abgeordneten Markus Sint und KO Andrea Haselwanter-Schneider betreffend: JA zu Klima- und Naturschutz: Tirol bekommt einen neuen, länderübergreifenden Nationalpark Karwendel!

Das Karwendelgebiet als Nationalpark verdient mehr Aufmerksamkeit!

“Mehr als 3.000 verschiedenen Tierarten, mehr als 1.300 Pflanzenarten und 340 Wasserquellen machen das Karwendel zum idealen Gebiet für den ersten länderübergreifenden, internationalen und von der IUCN anerkannten Nationalpark in Tirol. Wer einen Nationalpark will, der muss eine gemeinsame Absichtserklärung zustande bringen, damit die weitere Diskussion mit möglichen Partnern im In- und Ausland auf breiter Basis erfolgen kann. Auch der Nationalpark Hohe Tauern ist nicht von heute auf morgen ins Leben gerufen worden, nicht jeder war sofort Feuer und Flamme für diese Idee. Vom Grundsatzbeschluss 1971 über die Errichtung 1981, bis zur Beteiligung Tirols im Jahr 1992 sind viele Jahre vergangen, aber das Ergebnis kann sich heute mehr als sehen lassen. Mit ihrer Ablehnung im Tiroler Landtag haben die Tiroler Grünen unnötige Diskussionsverweigerung betrieben. Drüber reden, Gemeinsamkeiten finden und die Machbarkeit eines solchen Projektes auszuloten würde Tirol gut tun”, hält Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.