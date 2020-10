Hochrisikogruppen schützen – Positiv getestetes Personal in Quarantäne schicken!

Liste Fritz sieht ÖVP-Landesrat Tilg in der Pflicht seine zahlreichen Baustellen abzuarbeiten

Gesundheitslandesrat Tilg hat seine Aufgaben wieder mal verschlafen!

“Die schwarz-grüne Landesregierung hat den Sommer verschlafen und nicht für eine zweite Corona-Welle vorgesorgt. Allen voran der vollkommen überforderte ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg hat seine Hausaufgaben wieder einmal nicht gemacht. Tilg hat keinen Pool an freiwilligen Helfern aufgebaut, um Schlüsselarbeitskräfte in den medizinischen Berufen ersetzen zu können. Viele Krankenhäuser, Altenwohn- und Pflegeheime und Gesundheits- und Sozialsprengel müssen jetzt mit dem Personal auskommen, das ihnen bleibt. Mitarbeiter in Altenheimen berichten uns aber auch davon, dass positiv getestete Personen zur Arbeit einberufen werden. Das ist ein gesundheitspolitischer Super-GAU. Potenziell ansteckende Personen auf alte und kranke Menschen loszulassen wird die Situation nur noch weiter verschärfen. Viele Patienten und Klienten zählen zur Hochrisikogruppe. Zudem steigt die Gefahr, dass die betroffenen Personen weitere Arbeitskollegen anstecken und sich die Personalsituation beim so genannten ‘Schlüsselpersonal’ weiter zuspitzt”, zeigt sich Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider besorgt.

Tirol steht an einem kritischen Punkt!

“Wir fragen uns ernsthaft was in ÖVP-Landesrat Tilg gefahren ist, dass er dieses Personal-Chaos duldet und keine passende Lösung parat hat. Je nach Situation wird es nicht zu verhindern sein, dass so genannte K1-Personen weiterhin mit erhöhtem Schutzaufkommen ihrer Arbeit im medizinischen Bereich nachgehen. Aber positiv getestete Personen weiterhin mit schwerkranken und pflegebedürftigen Menschen zusammentreffen zu lassen, ist unverantwortlich. Landesrat Tilg hat viele Baustellen und die größte Baustelle ist er selbst, trotzdem muss er jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, dass dieses Chaos beendet wird. Was die Corona-Infektionen angeht steht Tirol an einem kritischen Punkt. Wenn Platter, Tilg und Co. jetzt fahrlässig mit ihrer Verantwortung umgehen, wird Tirol diesen kritischen Punkt überschreiten und die Infektionszahlen weiterhin steil nach oben zeigen”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Die Liste Fritz sieht die psychische und physische Gesundheit von medizinischem Personal in Gefahr. Das Personal-Chaos verunsichert Pflegepersonal, pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen.

Das Chaos muss endlich beendet werden!

“Betroffene Mitarbeiter in Spitälern und Altenwohnheimen haben uns auch davon berichtet, dass sie als Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen zwar weiterhin arbeiten gehen müssen, aber nicht einkaufen gehen und nicht mit den Öffis fahren dürfen. Diese Regelung ist zynisch und viele Mitarbeiter beschweren sich zu Recht darüber. Zum Arbeiten mit Risikogruppen sind FFP2-Masken scheinbar ausreichend, für wichtige Erledigungen zur eigenen Versorgung nicht. Diese Fahrlässigkeit befeuert das Misstrauen der Menschen gegenüber den Corona-Maßnahmen. Sie bereiten den Menschen Sorgen und führen dazu, dass die psychische und physische Belastung in den Schlüsselberufen weiter steigt. Herr Landesrat Tilg: Sprechen Sie ein Machtwort, beenden Sie das Chaos und arbeiten Sie endlich daran, einen Pool an ‘Ersatz-Arbeitskräften’ für kritische Phasen aufzubauen”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fest.