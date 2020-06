Für Liste Fritz sind Aussagen („widerwärtiges Luder“) von ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Geisler völlig inakzeptabel

Geisler redet sich auf emotionale Entgleisung heraus!

“Die von der Naturschutzorganisation WWF gesammelten Unterschriften samt gestriger Übergabe an Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) haben heute einen ganz üblen Nachgeschmack bekommen. Wie der WWF in einer Presseaussendung mitteilt und auf Video dokumentiert hat, hat ÖVP-Politiker Josef Geisler eine WWF-Mitarbeiterin gestern wörtlich als „widerwärtiges Luder“ bezeichnet. Diese Aussage ist herabwürdigend und beschämend, sie ist widerwärtig und inakzeptabel, sie verlangt nach Konsequenzen. Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Geisler, entschuldigen sie sich aufrichtig oder treten sie zurück! Ihr halbherziges Bedauern („emotionale Entgleisung“) genügt in keiner Weise. Es ist zudem untragbar, dass sie in ihrer Arroganz auch noch die Tatsachen zu verdrehen versuchen, denn nicht die WWF-Mitarbeiterin ist ihnen ins Wort gefallen, sondern sie sind der WWF-Mitarbeiterin ins Wort gefallen. Das Video des WWF dokumentiert das eindeutig. Sexismus und Frauenfeindlichkeit dürfen in der Tiroler Politik keinen Platz haben, es ist irritierend und beschämend, wenn ÖVP-Landeshauptmann und Parteiobmann Günther Platter einen solchen Untergriff und ein solches Verhalten in seiner Landesregierung und in seiner Partei dulden sollte. Platter muss eine aufrichtige Entschuldigung einfordern, das ist das Mindeste!”, stellen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint unmissverständlich klar.

Für die Liste Fritz ist auch das Schweigen der grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe vielsagend, aber nicht akzeptabel.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Felipe schweigt!

“Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe steht direkt neben Geisler, sie hört Geislers frauenfeindlichen Untergriff und sie schweigt dazu. Das ist völlig inakzeptabel und irritierend. Wir Frauen brauchen uns derartige Angriffe und Untergriffe, derartiges Machogehabe nicht bieten lassen. Da wird Widerrede zur Pflicht, da fordere ich parteiübergreifende Solidarität ein”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.