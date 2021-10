Grundsatzbeschluss fassen – Tirol soll neuen, länderübergreifenden Nationalpark Karwendel bekommen!

Liste Fritz hofft auf breite Zustimmung zu Dringlichkeitsantrag im Oktober-Landtag

Das Karwendel-Gebiet ist Tirols ältestes Naturschutzgebiet!

“Wir als Liste Fritz wollen ein deutliches Zeichen in Richtung Klima- und Naturschutz setzen. Mit einem Nationalpark Karwendel soll Tirol den ersten länderübergreifenden, internationalen und von der IUCN anerkannten Nationalpark bekommen. Das Karwendel ist Tirols ältestes und größtes Naturschutzgebiet und als Naturpark fest verankert. Wenn man an den Ahornboden oder das Wildflusssystem der Isar denkt, bietet der Naturpark Karwendel einige Highlights. Die fast 1.000 Quadratkilometer große Kalkalpen-Gebirgskette ist Heimat für die größte Steinadlerdichte in den Alpen. Mehr als 3.000 verschiedenen Tierarten und mehr als 1.300 Pflanzenarten machen das Karwendel zu einem Biotop der Vielfalt. 340 Wasserquellen entspringen im Karwendel und machen es zum Wasserschloss Tirols”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Das Karwendel als Nationalpark ist eine große Chance für Tirol!

“Ein Nationalpark ist höherwertig als ein Naturpark, er ist die höchste Auszeichnung des Schutzgebietsnetzwerks. Ein Nationalpark hat eine Außenzone und einen Kernzone, in der ganz eindeutig die Natur den Vorrang hat, eine wirtschaftliche Nutzung für Jagd- und Forstwirtschaft ist in diesem Gebiet weitgehend untersagt. In der Außenzone ist eine nachhaltige, touristische und wirtschaftliche Nutzung möglich. An den einen oder anderen Orten im Karwendel wird sich die Nutzung wandeln, aber ein Nationalpark Karwendel ist für die Tirolerinnen und Tiroler die große Chance, einen Nationalpark vor der Haustüre der Landeshauptstadt Innsbruck zu bekommen”, berichtet Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint von der geplanten Landtagsinitiative der Liste Fritz.

Die Liste Fritz bringt das Anliegen Nationalpark Karwendel als Dringlichkeitsantrag im Oktober-Landtag ein. Auf den gemeinsamen Grundsatzbeschluss sollen weitere Beratungen und Gespräche mit Bayern folgen.

Zum Nachlesen:

Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol bzw. der Abgeordneten Markus Sint und KO Andrea Haselwanter-Schneider betreffend: JA zu Klima- und Naturschutz: Tirol bekommt einen neuen, länderübergreifenden Nationalpark Karwendel!

Ein Grundsatzbeschluss im Landtag würde den Grundstein legen!

“Am Anfang der Bemühungen um einen Nationalpark Karwendel soll als gemeinsame Absichtserklärung ein Grundsatzbeschluss im Tiroler Landtag stehen. Wenn man sich die Entstehung des Nationalparks Hohe Tauern anschaut, sieht man, dass von der Idee bis zur Umsetzung viele Jahre vergehen können. Vom Grundsatzbeschluss 1971 über die Errichtung 1981, bis zur Beteiligung Tirols im Jahr 1992 sind einige Jahre ins Land gezogen, aber das Ergebnis kann sich heute mehr als sehen lassen. 50 Jahre später, und mit dem gegenwärtigen Wissen um die Kostbarkeit der Natur und den unausweichlichen Wandel im Tourismus, soll ein weiterer Anlauf unternommen werden, einen Meilenstein im Bereich Natur und Umwelt zu setzen und einen weiteren Nationalpark in Tirol zu installieren. Wir als Liste Fritz hoffen auf breite Zustimmung im Tiroler Landtag und einen klaren Auftrag für die schwarz-grüne Landesregierung, die Machbarkeit eines länderübergreifenden, international anerkannten Nationalparks Karwendel, gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung auszuloten. Unsere Vision ist es, dass der Nationalpark Karwendel zum 100-jährigen Jubiläum des Naturschutzgebiets Karwendel im Jahr 2028 aus der Taufe gehoben werden kann”, hält Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.