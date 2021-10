Gratis PCR-Tests für Winterurlauber sind unnötige Belastung der Tiroler Steuerzahler!

Liste Fritz kündigt Dringlichkeitsantrag für Oktober-Landtag an – Urlauber sollen PCR-Tests selbst bezahlen müssen

Wer zum Schiurlaub kommen kann, kann auch seinen Coronatest bezahlen!

“Flächendeckende Tests und engmaschige Kontrollen sind wichtig, damit die Wintersaison in Tirol möglichst reibungslos und ohne große Coronacluster stattfindet. ÖVP-Landeshauptmann Platter und ÖVP-Gesundheitslandesrätin Leja müssen aber dafür sorgen, dass die Kosten für die Coronatests in Tirol nicht komplett ausufern. Wer in den Schiurlaub fahren kann und auf Après-Ski nicht verzichten will, soll seinen Coronatest jedenfalls selbst bezahlen. Laut aktuellem Plan müssten die Steuerzahler den Urlaubern die PCR-Tests fürs Après-Ski bezahlen, das schlägt dem Fass den Boden aus! Mehr als 6 Millionen Urlauber kommen in einer normalen Wintersaison nach Tirol. Auch wenn es möglicherweise heuer weniger sind und sich nicht alle testen lassen, die Kosten für die Steuerzahler werden zum Fass ohne Boden. ÖVP-Landeshauptmann Platter will die PCR-Testinfrastruktur in Tirol noch weiter ausbauen und verschweigt, dass die Tests weiterhin vom Steuerzahler bezahlt werden sollen”, zeigt sich Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint verwundert.

Liste Fritz sagt ganz klar: Keine Steuergelder für Gratis-Tests!

“Wir als Liste Fritz sagen deutlich, kein Steuergeld für Gratis-Tests für Urlauber! Die Wintersaison steht vor der Tür und die Planungen der Tiroler Landesregierung sind wieder einmal unfertig, unausgegoren und halbherzig. Wenn die Wintersaison zur ‘Testsaison’ in Tirol werden soll, muss Landeshauptmann Platter als oberster Krisenmanager die Millionenkosten fürs Gratis-Testen von Urlaubern berücksichtigen. Die Ungereimtheiten um die HG Lab Truck, die Steuergeldverschwendung beim Corona-Safe-House und die vielen Geschäftemacher mit hunderttausenden Antigentests in Tirol zeigen, dass Platter diese Krise nicht im Griff hat. Wir als Liste Fritz wollen verhindern, dass ausschließlich die Tiroler Steuerzahler zur Kasse gebeten werden und bringen einen Dringlichkeitsantrag ein, dass Urlauber und Touristen ihre Coronatests in der Wintersaison 2021/2022 selber zu bezahlen haben!”, berichtet Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint von der geplanten Landtagsinitiative der Liste Fritz im Oktober-Landtag.

Die Liste Fritz sieht die neue Gesundheitslandesrätin Leja in der Pflicht, bei der Testabwicklung in Tirol nachzuschärfen. Gratis-Tests für jeden Urlauber führen zu unnötiger Steuergeldverschwendung.

Die Schulden der kommenden Generationen müssen nicht noch unnötig erhöht werden!

“Es ist höchste Zeit, dass die schwarz-grüne Landesregierung ganz genau hinschaut und das Steuergeld der Tirolerinnen und Tiroler nicht einfach aus dem Fenster wirft. ‘Koste es, was es wolle’ darf nicht die Devise beim Testen in Tirol sein. Jeder Euro Steuergeld, der jetzt ausgegeben wird, muss irgendwann wieder erwirtschaftet werden. Der Schuldenrucksack, den wir der nachfolgenden Generation mitgeben ist riesig und wächst jeden Monat weiter. Andere Länder verlangen teilweise mehr als 100 Euro für einen PCR-Test, auch Antigentests sind im Ausland vielfach nicht kostenlos erhältlich. Die Menschen in ganz Europa freuen sich auf die Wintersaison, aufs Skifahren und den Wintersport. Viele Menschen werden nach Tirol kommen oder zur Durchreise in Tirol Halt machen. Diese Menschen sollen ihre Coronatests gefälligst selbst bezahlen!”, hält Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.