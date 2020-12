Fiasko bei Traglufthalle Hall steht exemplarisch für schwarz-grünes TSD-Fiasko!

Für Liste Fritz zeigt sich Misswirtschaft und Steuergeldverschwendung – Aufsicht durch Grünen-Landesrätin Fischer versagt

Der Ärger rund um die Traglufthallen hält weiter an!

“Das Fiasko bei der Traglufthalle Hall steht exemplarisch für das TSD-Fiasko, das ÖVP und Grüne angerichtet und zu verantworten haben. Auf dem Rücken der TSD-Mitarbeiter, der Flüchtlinge und der Tiroler Steuerzahler! Die Traglufthalle in Hall war die einzige von fünf Traglufthallen, die jemals Flüchtlinge beherbergt hat und auch dort waren nur acht Monate lang Flüchtlinge untergebracht. Konkret von Februar 2016 bis September 2016 waren in der Traglufthalle Hall Flüchtlinge untergebracht, bezahlen muss der Steuerzahler für die Traglufthalle in Hall bis heute und noch weitere Monate, obwohl die Traglufthalle Hall am 7. Jänner 2019 in sich zusammengebrochen ist und seither unbrauchbar war.”, verdeutlicht Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Traglufthalle in Hall wird zur millionenschweren Steuerverschwendung!

“Aus Schlamperei, aus Desinteresse oder aus Unfähigkeit, vielleicht aber auch aus einer Mischung aus allem, haben sich weder die Geschäftsführung der TSD noch die Mitglieder des Aufsichtsrates der TSD noch die Generalversammlung in Form der zuständigen Grünen-Landesrätin Gabriele Fischer um die korrekte und steuergeldschonende Abwicklung dieses Traglufthallen-Fiaskos in Hall gekümmert. Keine Grünen-Landesrätin, kein Aufsichtsrat, kein Geschäftsführer, niemand fühlt sich zuständig, niemand nimmt das Heft in die Hand und wickelt das Problem ab. Die Tiroler Steuerzahler zahlen die Millionen-Zeche! Dieses Fiasko bei der Traglufthalle in Hall belegt meinen Vorwurf eindrucksvoll, dass bei der TSD Fehler und Fehlentscheidungen, Misswirtschaft und Missmanagement sowie Steuergeldverschwendung bis zum heutigen Tage passieren!”, stellt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint fest.

Für die Liste Fritz versagt einmal mehr die Grünen-Landesrätin Fischer. Sie kommt ihrer Kontroll- und Aufsichtsverantwortung in keiner Weise nach. Die Kosten für dieses Traglufthallen-Fiasko in Hall belaufen sich schon auf mehr als 3 Millionen Euro! Die Liste Fritz hat im Dezember-Landtag eine Landtagsanfrage an Landeshauptmann Platter und Landesrätin Fischer eingebracht.

Grün-schwarze Landesregierung ist für Missmanagement im TSD-Fiasko zur Verantwortung zu ziehen!

“Der Umgang mit der aufgestellten, dann nicht mehr benützten, auf Vorrat gehaltenen, schließlich eingestürzten Traglufthalle in Hall fällt in die Amtszeit und Verantwortung von Grünen-Landesrätin Fischer. Die vorzeitige Beendigung des Vertrages mit der Stadt Hall und die vertragskonforme Wiederherstellung des Grundstückes durch die TSD fallen in die operative Verantwortung des TSD-Geschäftsführers und in die Aufsichts- und Kontrollverantwortung der grünen Landesrätin Fischer. Anstatt das Kapitel Traglufthalle in Hall zu beenden, laufen weiter Monat für Monat Kosten für die Steuerzahler auf! Um das Grundstück der Stadt Hall für die Traglufthalle betriebsbereit zu machen, musste der Steuerzahler 2,12 Millionen Euro aufwenden, der Betrieb der Traglufthalle in Hall bis zum Zusammensturz, die Entsorgung und Mietaufwendungen bis zum Vertragsende haben noch einmal rund 1 Million verschlungen! Grünen-Landesrätin Fischer kommt ihrer Pflicht, zu handeln, nicht nach. Landeshauptmann Platter duckt sich wieder einmal weg und schweigt, die Steuerzahler müssen wieder einmal die Millionen-Zeche für die Unfähigkeit der schwarz-grünen Landesregierung zahlen!” zeigt sich Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint empört über diese fortgesetzte Steuergeldverschwendung von ÖVP und Grünen.

