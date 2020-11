Budgets entlastet: Altenwohn- und Pflegeheime bekommen Schutzausrüstung bezahlt!

Liste Fritz hat sich für Kostendeckung durch das Land Tirol stark gemacht – ein erfreulicher Erfolg für alle Betroffenen

Schutzausrüstung ist durch Corona-Krise teuer geworden!

“Handschuhe, Schutzmasken, Schutzanzüge und Corona-Schnelltests sind gefragt und teuer. Die Coronakrise hat die Kosten für Schutzausrüstung in die Höhe getrieben. Handschuhe kosten ein Vielfaches von dem, was sie noch vor einem Jahr gekostet haben. Statt 5.000 Euro ‘Handschuh-Kosten’ kommen so schnell einmal bis zu 30.000 Euro an Kosten zusammen. Für die Altenwohn- und Pflegeheime in Tirol bedeutet das, dass sie horrende Mehrkosten stemmen müssen und das bei gleichzeitig erhöhtem Bedarf. Viele Altenwohn- und Pflegeheime kalkulieren jetzt schon am Limit und können diese Zusatzkosten kaum decken. Nachdem uns zahlreiche Heime um Hilfe gebeten haben, haben wir die vergangene Landtagssitzung genützt, um uns für eine Kostendeckung durch das Land Tirol einzusetzen. Nach einer hitzigen Debatte hat auch der zuständige Gesundheitslandesrat Tilg eingesehen, dass wir den Heimen unter die Arme greifen müssen. Das Land Tirol wird die Kosten für Schutzausrüstung in den Heimen übernehmen, diese werden künftig also nicht mehr die ohnehin knappen Budgets der Heime sprengen”, lässt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wissen.

Kostenerleichterung durch Liste Fritz!

“Wir als Liste Fritz freuen uns über diesen Verhandlungserfolg, der im Zuge der Landtagssitzung gelungen ist. Die Pflegekräfte in den Altenwohn- und Pflegeheimen kämpfen jeden Tag an vorderster Front und derzeit unter erschwerten Bedingungen dafür, dass es den älteren in unserer Gesellschaft gut geht. Viele haben sich in den vergangenen Wochen Sorgen gemacht, wie die Versorgung mit Schutzausrüstung in den kommenden Wochen funktionieren soll. Die Kostenerleichterung ist ein erstes positives Signal, dass die Pflegekräfte genügend Schutzausrüstung zur Verfügung haben werden. Das ist direkte Hilfe für die Betroffenen, für die zu pflegenden Personen und für deren Angehörige. Eine rasche und zufriedenstellende Lösung, die uns ganz besonders freut!”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Für die Liste Fritz muss der Schutz der älteren Menschen in Tirol gesichert bleiben. Pflegekräfte brauchen ausreichend Schutzmaterial. Für ihren eigenen Schutz und für den Schutz der Heimbewohner.

Zu wenig Schutzmaterial in Altenwohn- und Pflegeheime!

“In den vergangenen Wochen haben uns immer wieder Altenwohn- und Pflegeheime kontaktiert, die zu wenig Schutzmaterial zur Verfügung haben. Nachdem uns ÖVP-Landesrat Tilg versichert hat, dass die Lager ausreichend gefüllt sind, hoffen wir, dass diese Engpässe nun auch vor Ort behoben werden. Die Versorgungsketten für Schutzausrüstung in Tirol müssen problemlos funktionieren, wenn wir die älteren Menschen im Land ausreichend schützen wollen. Es darf nicht sein, dass Pflegepersonen mehrere Dienste mit der gleichen Ausrüstung verrichten müssen. Der Schutz der Pflegepersonen und ihrer zu pflegenden Klienten muss Vorrang haben. Nachdem wir den Kostendruck für Schutzmaterial von den Heimen nehmen konnten, sollte in den kommenden Wochen genügend Schutzmaterial zur Verfügung stehen”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.