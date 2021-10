Ankündigungen und Überschriften: Schwarz-Grün verschläft Klimaschutz bald 9 Jahre!

Für Liste Fritz müsste Photovoltaik-Offensive auf öffentlichen Gebäuden längst umgesetzt sein

Liste Fritz fordert schon lange Photovoltaik-Offensive!

“Am Abend wird der Faule fleißig. Achteinhalb Jahre sitzen ÖVP und Grüne bereits im gemeinsamen Regierungsboot und kommen kurz vor den nächsten Gemeinderats- und Landtagswahlen drauf, dass sich das Problem Klimaschutz doch nicht von selbst lösen wird. Die Überschriften, die ÖVP und Grüne in den vergangenen Jahren produziert haben waren mehr als geduldig, das haben sie bei der gestrigen Regierungsklausur bewiesen. Tirol wird nicht energieautonom werden, nur weil ÖVP und Grüne das auf Busse und Bahnen drucken lassen. Eine Photovoltaik-Offensive haben wir als Liste Fritz im Tiroler Landtag schon mehrfach gefordert, vor allem für öffentliche Gebäude hätte die schwarz-grüne Landesregierung diese längst umsetzen können. Die Pflicht für Photovoltaikanlagen bei öffentlichen Neubauten kommt viel zu spät”, sagt iste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Klimaschutz ist für die Zukunft Tirols unausweichlich!

“Wir fragen uns, was die Grünen in den vergangenen achteinhalb Jahren überhaupt gemacht haben? Wenn es jedes Mal fast ein Jahrzehnt braucht, um der übermächtigen ÖVP in Tirol Kompromisse zum Klimaschutz abzuringen, wird Tirol 2100 noch nicht klimaneutral sein. Für mehr Klimaschutz in Tirol müssen wir die großen Brocken aus dem Weg räumen. Nicht kleckern, klotzen ist die Devise, wenn wir unseren nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen wollen. Klimaschutz kostet Geld, kein bzw. zu wenig Klimaschutz kostet noch viel mehr Geld. Jeder Euro für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Klima-Vorzeigeprojekten im Tourismus, thermische Sanierung und Bio-Landwirtschaft, ist ein gut investierter Euro für ein klimafittes Tirol. Er nützt den Tirolern, den Betrieben und unserem Klima!”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Die Liste Fritz kann die vielen Ankündigungen zum Klimaschutz nicht mehr ernstnehmen, wenn es immer wieder an der Umsetzung scheitert. ÖVP und Grüne lassen Mut und Willen vermissen, wenn es um umfassende Klimaschutzmaßnahmen in Tirol geht.

Außer Überschriften hat Schwarz-Grün in acht Jahren nichts für den Klimaschutz gemacht!

“ÖVP und Grüne haben bei ihrer Regierungsklausur einmal mehr bewiesen, was sie am besten können: Abwarten, Überschriften produzieren und wieder abwarten! Wir können die leeren Phrasen nicht mehr hören, die x-te Kampagne oder Großoffensive für mehr Klimaschutz wird nicht den gewünschten Effekt haben, wenn ÖVP und Grüne nicht endlich in die Umsetzung kommen. ÖVP-Landeshauptmann Platter ist oberster Schaffner im Schlafwaggon mit der Aufschrift ‘Tiroler Landesregierung’. Im Bundesländer-Vergleich von Global 2000 hat Tirol im vergangenen Jahr keinen einzigen positiven Spitzenplatz belegt, war maximal Mittelmaß und in einigen Bereichen sogar nur Schlusslicht! Wir als Liste Fritz haben ein Klimaschutzjahr für 2020 beantragt und die Idee eines Klimaschutzfonds präsentiert, um den Klimaschutz stärker ins Zentrum des Bewusstseins der Tiroler Bevölkerung zu rücken. ÖVP und Grüne haben das abgelehnt, weil sie der Meinung sind, dass Tirol schon genug macht, wenn es um den Klimaschutz geht. Diese sture Haltung lässt die Tiroler Klimaziele in weite Ferne rücken”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.