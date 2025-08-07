Maria Zwölfer neue Bezirkssprecherin der Liste Fritz im Bezirk Reutte

Mit Maria Zwölfer übernimmt eine erfahrene Kommunal- und Landespolitikerin die Funktion der Bezirkssprecherin im Bezirk Reutte. Sie folgt auf Josef Lutz, der sich aus privaten Gründen aus der Politik zurückzieht. „Josef Lutz hat sich in den vergangenen Jahren mit großem Engagement für die Anliegen der Menschen im Bezirk Reutte eingesetzt. Dafür möchte ich ihm im Namen der Liste Fritz danken“, erklärt Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider.

Maria Zwölfer ist für Andrea Haselwanter-Schneider eine würdige und profilierte Nachfolgerin. Die langjährige Hauptschullehrerin aus Ehrwald prägte seit den 1990er-Jahren die Kommunalpolitik in Lermoos. Zunächst als Gemeinderätin, später als Gemeindevorständin und schließlich als Bürgermeisterin von 2004 bis 2016. In ihrer Amtszeit setzte sie zahlreiche zukunftsweisende Projekte – von der Infrastruktur über den Breitbandausbau bis hin zur Kinderbetreuung und sozialen Maßnahmen – um. Auch als Landtagsabgeordnete (2013–2018) blieb sie ihrer sachpolitischen Linie treu, zeigte in ihren zahlreichen Wortmeldungen mit viel Herzblut und Engagement immer wieder die Probleme ihres Heimatbezirkes auf und setzte sich für nachhaltige Lösungen ein.

„Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in allen Bezirken kompetente Ansprechpersonen zu bieten. Deshalb bauen wir unsere Strukturen weiter aus. Mit Maria Zwölfer haben wir eine starke Stimme für den Bezirk Reutte gewonnen. Eine Politikerin mit Erfahrung, Rückgrat und klarer Haltung. Sie wird die Anliegen der Bevölkerung engagiert vertreten“, zeigt sich Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.