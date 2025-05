Hubschrauberflüge in Osttirol sorgen für Unmut

Liste Fritz fordert Bewilligungspflicht für derartige ´Bespassungsflüge`

Zwei Unternehmen, kommerzielle Flüge und wachsender Unmut: Der Flugplatz Lienz-Nikolsdorf entwickelt sich zum Stützpunkt für Hubschrauberflüge zur Bespassung einiger auf Kosten aller. Nachdem die Firma Helifly bereits Anfang Mai mit Rundflügen gestartet ist, plant nun auch das niederösterreichische Unternehmen Hubifly Ende Mai kommerzielle Schnupperflüge von Lienz aus anzubieten. Schon nach den ersten kommerziellen Flügen gingen bei den Behörden zahlreiche Beschwerden ein. Lärmbelästigung und eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität stehen im Raum. Die Bezirkshauptmannschaft hat daraufhin Prüfungen zur Einhaltung des Luftfahrtgesetzes, des Tiroler Naturschutzgesetzes sowie der Gewerbeordnung eingeleitet. „Warum prüft die Bezirkshauptmannschaft erst jetzt, nachdem sich Bürger aufregen und Medien berichten? Anstatt rechtzeitig vorab zu prüfen, hat man die Unternehmen erst einmal machen lassen. So ist das Geschäftsmodell der Huschrauberfirmen zur Belastung für die Menschen geworden“, kritisieren Liste Fritz-Bezirkssprecher Anton Raggl und Klubobmann Markus Sint. „Lärm macht krank. Das ist längst bewiesen. Es kann doch nicht sein, dass man die Menschen im Lienzer Talboden diesem Fluglärm aussetzt, ohne zuvor die möglichen Auswirkungen zu prüfen“, so Raggl und Sint weiter. „Tausende Tirolerinnen und Tiroler sind da betroffen. Umso unverständlicher, dass die Behörde erst tätig wird, wenn der Schaden bereits angerichtet ist.“

Liste Fritz: Touristische Hubschrauberflüge und Bespassungsflüge sollen genehmigungspflichtig sein

„Die Liste Fritz setzt sich seit Jahren für mehr Lärmschutz und für eine Gesetzesänderung ein. Demnach sollen solche Bespassungsflüge und touristische Taxiflüge mit Hubschraubern genehmigungspflichtig sein. Damit bleiben sie grundsätzlich zwar möglich, müssen aber jedes Mal genehmigt werden. Ein absolutes Verbot ist laut Verfassungsdienst des Landes nicht möglich. Unser Einsatz für Lärm- und Gesundheitsschutz der Bürger ist zuerst an ÖVP und Grünen, zuletzt an ÖVP und SPÖ gescheitert“, erklärt Klubobmann Markus Sint, der in einer Bewilligungspflicht für solche Hubschrauberflüge eine praktikable Lösung sieht. „Das Klimaministerium in Wien bestätigt unsere Linie. Eine Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes wird dort positiv gesehen. Auch aus luftfahrtrechtlicher Sicht würden keine grundsätzlichen Einwände bestehen. Die von der schwarz-roten Landesregierung immer wieder behauptete Kompetenzüberschreitung oder sogar Verfassungswidrigkeit ist bloße Ausrede“, so Sint. „Das Bundesministerium gibt grünes Licht, die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ lehnen die Liste Fritz-Lösung für mehr Lärmschutz und für eine Bewilligungspflicht trotzdem ab und lassen damit tausende lärmgeplagte Bürgerinnen und Bürger im Stich.“