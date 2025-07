Geflügelmastbetrieb in Obsteig – im Gemeinderat siegt die Vernunft

Liste Fritz sieht Etappensieg und Riesenchance für geeigneteren Standort

„Für uns als Liste Fritz ist die Entscheidung des Obsteiger Gemeinderats ein wichtiger Etappensieg. Vor allem für die Anrainerinnen und Anrainer, aber auch für die gesamte Bevölkerung. Es ist ein Sieg der Vernunft, weil nun die Möglichkeit besteht, einen besseren, konfliktfreien Standort für den geplanten Geflügelmastbetrieb zu finden“, erklärt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint zur aktuellen Entwicklung rund um das umstrittene Projekt. Von Beginn an war für die Liste Fritz klar, dass ein Geflügelmastbetrieb im Ortsteil Wald und generell in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten nichts verloren hat. „Deshalb haben wir immer einen Standort gefordert, an dem keine Konflikte mit der Nachbarschaft entstehen können. Nur unter diesen Bedingungen kann ein solcher Wirtschaftsbetrieb langfristig überhaupt funktionieren“, betont Sint. „Wir haben auch immer davor gewarnt, halbgare Lösungen wie eine bloße Begrenzung der Tieranzahl als Kompromisslösung vorzuschlagen. Ob es nun 3.000 oder 1.000 Puten sind. Deshalb ändert sich nichts an den grundsätzlichen Problemen mit Lärm- und Geruchsbelästigung in unmittelbarer Wohnnähe,“ so Sint weiter, für den das am Ende nur dazu führt, dass Bürgermeister oder Behörden letzten Endes regelmäßig die Zahl der Puten feststellen müssen. „Das sind keine Lösungen, sondern bürokratische Absurditäten.“

Jetzt gemeinsam einen tragfähigen Standort finden

Für Sint steht fest: „Die wirklich vernünftige Lösung ist jetzt, gemeinsam mit dem Betreiber, der Gemeinde und der Bevölkerung einen geeigneten, tragfähigen Standort zu finden. Es hat in der Vergangenheit bereits Optionen gegeben. Vielleicht lässt sich einer dieser Standorte wieder reaktivieren. Diese Chance muss jetzt genutzt werden. Denn eines ist klar: Betriebe dieser Art bringen zwangsläufig Interessenskonflikte mit sich. Und ein Standort in direkter Nähe zu Wohngebieten wird immer für Unmut sorgen. Deshalb braucht es jetzt Vernunft, Dialog und Weitblick“, so Klubobmann Sint abschließend.