Ergebnis der Volksbefragung in Going ist zu akzeptieren

Für Liste Fritz bleiben Bedenken bestehen. Nun sind Gemeinde und Landesregierung am Zug.

Die Bürgerinnen und Bürger in Going haben sich mit einer hauchdünnen Mehrheit für das Weiterverfolgen des Großhotel-Projektes in Going durch die Gemeinde entschieden. Diese Mehrheit von gerade einmal 9 Stimmen ist zu akzeptieren, die zahlreichen Bedenken gegen diese Bettenburg bleiben freilich bestehen: Zu groß, zu viele Betten, zu viel zusätzlicher Verkehr, kein touristischer Bedarf, zusätzliche Konkurrenz zu den bestehenden Tourismusbetrieben und das alles auf einer grünen Wiese, die landwirtschaftlich genützt wird und von der Landesregierung und der Gemeinde erst vor fünf Jahren unter Schutz gestellt worden ist. Letztlich konnten die Befürworter des Großhotels, die Bergbahnen, der Tourismusverband und der Bürgermeister keine Garantie abgeben, dass das Großhotel eine Verbesserung der Situation für die Astbergbahn bringen wird.

Jetzt ist zuerst die Gemeinde am Zug und wenn die Gemeinde aus dem hauchdünnen, 9 Stimmen-Vorsprung einen Auftrag ableitet, dann wird die Landesregierung entscheiden müssen. Grüne geschützte Wiese oder x-te Bettenburg.